Перегруз мог стать причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане

Одной из причин затопления прогулочного теплохода на Волге в Татарстане мог стать перегруз. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает пресс-служба Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СК.

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, максимальная вместимость судна составляла 15 человек, однако в момент затопления на борту находились 35 человек. Кроме того, у теплохода были технические неисправности.

Прогулочный теплоход затонул днем в воскресенье в Татарстане. По данным ГУ МЧС, судно перевернулось вверх дном. В районе происшествия установили знак опасности — белый бакен с черным крестом. Находившиеся на борту люди были оперативно спасены катерами и лодками.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.