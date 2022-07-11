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Nord Stream AG приостановила поставки по «Северному потоку» с 11 по 21 июля из-за ремонта

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Поставки газа по «Северному потоку» из России в Европу прекратились 11 июля с началом «газовых суток» — с 07:00 мск. Это следует из данных оператора трубопровода — компании Nord Stream AG.

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Остановлена подача газа по двум ниткам газопровода. Это необходимо для проведения ежегодных профилактических работ. Специалисты протестируют системы автоматики и механические компоненты.

Срок проведения техобслуживания — с 11 по 21 июля.

10 июля по газопроводу было прокачано около 63,4 млн куб. м. Это составляет порядка 40% от максимальной мощности газопровода — 170 млн куб. м.

В тот же день отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку – 1» для его планового ремонта с 11 по 21 июля может вызвать рост цен сырья на рынке Евросоюза: 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200.

Ранее, 14 и 15 июня, «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не могла вернуть турбины из Канады.

9 июля канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens.

6 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» рассказал, что в Европе наблюдаются кризис, нехватка газа и приостановка работы предприятий, которым необходимо много энергии.

В то же день газета Bild выразила опасения, что российская сторона не будет поставлять газ по газопроводу «Северный поток» после завершения его технического обслуживания.

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