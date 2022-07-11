Конвейер для сборки Lada Niva Legend запустят 12 июля

Для работников АвтоВАЗа начало новой трудовой недели ознаменовано подготовкой к перезапуску сборки внедорожника Lada Niva Legend, сообщил 11 июля паблик Avtograd news. Вместе с тем продолжена работа по выпуску автомобилей Lada Granta.

По сообщению ресурса, сварочное производство за прошедшее время изготовило порядка 340 кузовов внедорожника, цех окраски выдал около 100 окрашенных кузовов, настало время работы для сборочного конвейера.

«Сегодня начинается подготовка к выходу на оперативный простор, трудовой фронт возрождается. Ура, товарищи», — с энтузиазмом отметил в своем сообщении портал Avtograd news.

8 июля «Известия» сообщили, что линия сборки двигателя ВАЗ-11182, который ставят на все варианты исполнения автомобилей Lada Granta, стала работать в три смены. Это связано с возросшим производственным планом по выпуску автомобилей этой марки. На автозаводе отметили, что суточная программа сборки 8-клапанных моторов мощностью 90 л. с. варьируется от 600 до 640 товарных машин.