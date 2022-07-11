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Конвейер для сборки Lada Niva Legend запустят 12 июля

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Фото: Lada
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Для работников АвтоВАЗа начало новой трудовой недели ознаменовано подготовкой к перезапуску сборки внедорожника Lada Niva Legend, сообщил 11 июля паблик Avtograd news. Вместе с тем продолжена работа по выпуску автомобилей Lada Granta.

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По сообщению ресурса, сварочное производство за прошедшее время изготовило порядка 340 кузовов внедорожника, цех окраски выдал около 100 окрашенных кузовов, настало время работы для сборочного конвейера.

«Сегодня начинается подготовка к выходу на оперативный простор, трудовой фронт возрождается. Ура, товарищи», — с энтузиазмом отметил в своем сообщении портал Avtograd news.

8 июля «Известия» сообщили, что линия сборки двигателя ВАЗ-11182, который ставят на все варианты исполнения автомобилей Lada Granta, стала работать в три смены. Это связано с возросшим производственным планом по выпуску автомобилей этой марки. На автозаводе отметили, что суточная программа сборки 8-клапанных моторов мощностью 90 л. с. варьируется от 600 до 640 товарных машин.

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