Карта спецоперации на Украине 11 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 июля можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил в этот день, что российская авиация уничтожила на Украине 27 пунктов управления, огневые позиции в 53 районах и три склада боеприпасов под Николаевом. Кроме того, Вооруженные силы РФ за сутки в одном из районов ДНР и в двух районах Харьковской области уничтожили около 550 боевиков. Также в результате ударов по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах Харькова было уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Союзные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при поддержке российских Вооруженных сил контролируют 243 населенных пункта на территории ДНР. До этого в понедельник глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Также вместе с 6-м отдельным казачьим полком им удалось взять под контроль Владимировку и Триполье в Донецкой Народной Республике.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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