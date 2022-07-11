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Силы ДНР и ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Град»

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Maxym Marusenko
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Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с ВС РФ уничтожили взвод украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Народная милиция ДНР.

Союзные войска взяли под контроль Владимировку и Триполье. Онлайн спецоперации 11 июля
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«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы контролируют 243 населенных пункта на территории республики.

За день до этого официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град» на территории керамического комбината в городе Славянске.

Тогда же ВС РФ высокоточным оружием наземного базирования нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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