В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают газовый кризис в Европе. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Битва за газ: ситуация на энергетическом рынке Европы». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Может ли СПГ заменить газ из России? Как повлияет на энергетический рынок Европы остановка «Северного потока»? Приведет ли газовый кризис к рецессии в Европе?

Участники:

- Вячеслав Кулагин, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН;

- Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета;

- Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития;

- Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС (онлайн);

- Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ (онлайн).