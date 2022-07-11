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Прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве женщины в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве 51-летней сотрудницы коммерческой организации, чье тело было обнаружено в офисе компании в районе Замоскворечье. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник, 11 июля.

«На месте происшествия работу правоохранительных органов координируют заместитель прокурора Центрального административного округа Александр Кутузов, замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова и ее заместитель Олег Жилин», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», пишет РИАМО.

Ранее в этот день старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова сообщила об обнаружении 11 июля тела женщины с огнестрельными ранениями в офисе финансовой коммерческой организации на улице Кожевнической. По версии следствия, потерпевшая была убита накануне вечером.

Ранее, 3 июля, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России смогли выйти на след проживающего в Белоруссии 50-летнего гражданина Грузии и доказать его причастность к убийству семьи из Москвы.

Преступление было совершено 27 лет назад, однако установить личность убийцы удалось спустя столько времени благодаря вещественным доказательствам и образцам биологических следов с места преступления, пишет Life.Ru.

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