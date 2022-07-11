Эпидемиологи подтвердили первый случай заболевания холерой в Китае

Китайские эпидемиологи подтвердили один случай заболевания холерой в Ухане. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает комитет здравоохранения муниципального района Учан.

Как отмечается, это выяснилось благодаря серологическому анализу. Диарея и повышенная температура оказались главными признаками холеры у инфицированного. Сейчас с ним работают медики.

Очаг заражения пока не найден, подчеркивают в комитете.

В воскресенье, 10 июля, о возможном случае инфицирования заявил китайский информационный портал Tianmu Xinwen. По информации издания, больной жил в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Всех находившихся в здании студентов направили делать тест. Дезинфекция проведена.

22 июня стало известно о первом случае заражения холерой с 1979 года в Испании. В автономном сообществе Мадрида заразилась несовершеннолетняя девушка. Она была госпитализирована после того, как выпила неочищенную воду на территории фермы в провинции Толедо, которую впоследствии опечатали.

19 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент необходимости в массовой вакцинации от холеры в России нет. По ее словам, степень риска низкая. Действия ведомства дополнительно снижают эти риски. Также она напомнила, что в России есть отечественная вакцина от холеры, которая выпускается в форме таблетки.

Холера — инфекционное заболевание, вызывающее диарею, судороги и слабость, во многих случаях протекающее в легкой форме и даже бессимптомно, хотя и считающееся очень опасным, поскольку у некоторых больных оно может вызвать смерть в течение нескольких часов из-за большой потери жидкости.