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Украинские войска отступили от курорта «Голубые озера» к Славянску

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) под натиском союзных сил отступили от курорта «Голубые озера» по направлению к Славянску. Об этом 11 июля со ссылкой на Минобороны РФ заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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«Неонацисты покинули территорию знаменитого на весь Донбасс курорта «Голубые озера», который расположен под Красным Лиманом, сообщили в МО РФ. Под натиском союзных сил ВСУ вынуждены отступать по направлению к Славянску», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР), территория курорта очищена от киевских боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.

Ранее в этот день помощник главы МВД ЛНР также сообщил, что союзные силы освободили село Богородичное в ДНР. Он пояснил, что ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск.

За день до этого Вооруженные силы РФ высокоточным оружием наземного базирования нанесли удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в Славянске.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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