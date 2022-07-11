Первая в этом году гибель от ботулизма зафиксирована в Волгоградской области
В Волгоградской области впервые в 2022 году зафиксирован случай гибели человека от ботулизма. Врачи не смогли спасти 63-летнего жителя города Волжского.
Медики выяснили, что мужчина поел рыбу. Взятые у него пробы подтвердили наличие токсина ботулизма. Пострадавшего госпитализировали в минувший четверг. Он уже находился в тяжелом состоянии, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».
За пять месяцев с начала года в Волгоградской области ботулизмом заболели 13 человек. Больше половины отравились вяленой рыбой, сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора. Около 40% случаев пищевых отравлений произошло из-за употребления продуктов домашнего приготовления, в основном овощных консервов.
В 2020 году за полгода ботулизм выявили у 60 человек. Шестеро из них умерли.