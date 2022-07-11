Народные приметы на праздник Петра и Павла 12 июля 2022 года

Во вторник, 12 июля 2022 года, православные христиане отмечает праздник святых апостолов Петра и Павла.

В народе эта дата традиционно запускала череду свадеб. Считалось, что пары, поженившиеся после Петрова дня и до конца июля, будут счастливы всю жизнь.

Кроме того, после праздника начинался сезон рыбалки. Поскольку апостол Петр сам был рыбаком, в молитвах 12 июля просили хорошего улова и урожая, который в середине лета в самом разгаре.

После Петра и Павла дни становились короче, потому в народе говорили: «Петр и Павел день убавил!»

Приметы погоды на Петра и Павла:

если в Петров день нет дождя, то до конца лета будет тепло,

если идет дождь и холодно, урожай будет скудный,

осадки два или три раза за день, чередуясь с солнцем, то урожай будет щедрым,

жара в праздник — к морозу на Рождество.

В материале «Известий» — история праздника Петра и Павла, традиции, что нельзя делать 12 июля.