Хакеры из RaHDIt и «Берегини» добыли секретные документы о действиях украинской армии

Участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал 11 июля, что им удалось наладить сотрудничество о поставке информации с женской хакерской группой с Украины «Берегини».

По его словам, там работают настоящие профессионалы своего дела, которые предоставляют России доступ к оперативным документам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и данные об оперативной обстановке на фронте.

«Девочки из группы «Берегини» — очень хорошие технические специалисты, и им удалось практически невозможное», — цитирует российского хакера «РИА Новости».

Он также уточнил, что их хакерская группа получает очень большие массивы данных от украинских коллег, однако в настоящее время они не могут «раскрыть все карты», так как по ним станет известно, какими именно данными они обладают, указала «Газета.Ru». Группа «Берегини», по его словам, помогает RaHDIt получать информацию в режиме реального времени. Он также пояснил, что женскому коллективу в свою очередь помогают их друзья, которые служат в ВСУ.

Также представитель RaHDIt рассказал, что у их группы имеются секретные оперативные данные о том, что украинская разведка якобы взаимодействует с криминальными структурами и контрабандистами для перепродажи оружия Запада на черном рынке.

Кроме того, он сообщил, что разведка США снабжает Киев данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России. По словам хакера, для нанесения таких ударов необходимо иметь точную информацию, а также знать местоположение целей.

До этого, 6 июля, хакеры выложили первую часть собранных данных об 1 тыс. сотрудников главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины. Как отмечалось, сформировать базу данных им помогли изъяны в защите сетей ГУР, а также методы анализа больших данных по характерным моделям поведения пользователей. Среди раскрытых разведчиков оказались представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.

8 июля представители RaHDIt обнародовали вторую часть документов, в которых содержится информация о 2,5 тыс. сотрудников ГУР. Главным образом это сведения о криминальном бэкграунде разведчиков Украины, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

Все данные публикуются на сайте «Немезида», который был запущен еще в самом начале спецоперации по защите ЛДНР 24 февраля. Незадолго до того, как Москва решила вмешаться, ситуация в регионе обострилась и руководство республик Донбасса было вынуждено обратиться к РФ с просьбой о помощи. В свою очередь президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР.

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