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Определены победители конкурса «New Tech Росатом – 2022»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В столице подвели итоги конкурса «New Tech Росатом – 2022», организованного Московским инновационным кластером и «ИнноХабом», бизнес-акселератором «Росатома». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Авторы лучших стартапов представили разработки в сферах цифрового инжиниринга, металлургии, станкостроения, робототехники, электроники и аддитивных технологий. Победители получат гранты до 5 млн рублей.

«На конкурс было подано 170 заявок. В финал вышли 28 стартапов, и уже среди них партнер программы — «ИнноХаб» — выбрал шесть наиболее перспективных. Проекты победителей могут быть внедрены в экосистему «Росатома», — отметила Сергунина.

Среди лучших работ — 3D-принтер, позволяющий изготавливать крупногабаритные изделия из металла прямой печатью, а также проект системы удаленного управления крановой техникой, особенностью которого является то, что диспетчерский центр может быть расположен в любом месте. Также победителем стал проект Securitm, призванный обеспечить информационную безопасность компании на основе рискориентированного подхода. Еще на конкурсе отметили стартап Aerosym — это российский программный комплекс для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата. Он позволяет автоматизировать практически все стадии работы и свести к минимуму материальные и трудовые затраты.

Московский инновационный кластер (МИК) — платформа для сотрудничества между корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. C 2020 года МИК провел 14 технологических конкурсов, участникам которых удалось привлечь инвестиции на сумму более 1,1 млрд рублей, протестировать и внедрить свои решения в банковской, нефтегазовой, металлургической и других отраслях.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

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