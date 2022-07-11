Реклама
Прямой эфир
Авто
Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России
Экономика
Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России
Мир
11 исламистов задержаны в Карачаево-Черкесии за вербовку и пропаганду
Армия
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР
Мир
Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района
Происшествия
Два человека погибли и 18 пострадали в результате грозы в Москве
Мир
Хакер RaHDIt указал на работу разведки Украины с криминалом для перепродажи оружия
Общество
На всех пляжах Сочи введен запрет на купание
Мир
В ДНР один мирный житель погиб и четверо получили ранения за сутки
Общество
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России
Политика
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сюжет:

Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России

Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в РФ и передаче активов местному менеджменту
0
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Danny Gys
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux прекращает деятельность в России. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

Удел техники: ритейл начал первые закупки гаджетов по параллельному импорту
Когда официально не продающиеся в РФ устройства будут доступны в магазинах и почему бизнес пока не приобретает электронику Apple

«После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Electrolux передает свой российский бизнес местному менеджменту, что повлечет за собой затраты в размере 35 млн шведских крон ($3,3 млн).

Как заявил президент и генеральный директор компании Альберто Заната, Electrolux соблюдает все санкции и правила экспорта в Россию, однако в условиях спецоперации по защите Донбасса больше не сможет продавать продукцию в РФ.

В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, продажи в стране за 2021 год составили около 1% от общего объема.

28 июня американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik. Таким образом, Arcelik приобретает у американской корпорации мощности в Липецке, которые позволят выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин ежегодно.

Некоторые иностранные компании приняли решение о прекращении деятельности в России или о продаже российского бизнеса из-за проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022