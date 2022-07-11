Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России

Шведская компания по производству бытовой техники Electrolux прекращает деятельность в России. Об этом стало известно в понедельник, 11 июля.

«После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Electrolux передает свой российский бизнес местному менеджменту, что повлечет за собой затраты в размере 35 млн шведских крон ($3,3 млн).

Как заявил президент и генеральный директор компании Альберто Заната, Electrolux соблюдает все санкции и правила экспорта в Россию, однако в условиях спецоперации по защите Донбасса больше не сможет продавать продукцию в РФ.

В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, продажи в стране за 2021 год составили около 1% от общего объема.

28 июня американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. подписал контракт о продаже своих активов на территории России в пользу турецкой компании Arcelik. Таким образом, Arcelik приобретает у американской корпорации мощности в Липецке, которые позволят выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин ежегодно.

Некоторые иностранные компании приняли решение о прекращении деятельности в России или о продаже российского бизнеса из-за проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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