Ростовские власти выделят на фестиваль Юрия Башмета 8 млн рублей

В Ростовской области в сентябре проведут фестиваль Юрия Башмета. Концерты музыканта в сопровождении государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и камерного ансамбля «Солисты Москвы» состоятся в Ростове-на-Дону, Азове и Новочеркасске. Фестиваль приурочен к 85-летию Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев распорядился выделить на проведение фестиваля 8 млн рублей. По его словам, которые приводит RostovGazeta, концерты Башмета стали традиционными для региона. Кроме того, подобные фестивали — повод для выдающихся музыкантов «открыть для себя красоту донской земли».

День города в Ростове-на-Дону состоится с 16 по 18 сентября. Столица области отметит 273 года со дня основания. В городских парках организуют концерты, экскурсии проведут по важным историческим местам Ростова. Центром городских гуляний по традиции сделают Театральную площадь.