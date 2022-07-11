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Russpass стал доступен на четырех языках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У цифрового туристического сервиса Russpass изменился интерфейс главной страницы. Там появились карточки с названиями самых востребованных услуг: «Отели», «Музеи», «Экскурсии», «Авиабилеты», «Ж/д билеты» и «Направления», рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Теперь можно переходить из раздела в раздел, не покидая главной страницы. В каждой категории выделили специальный блок с пятью актуальными предложениями от туроператоров, перевозчиков, отельеров и экскурсоводов. При выборе конкретного раздела поисковая строка адаптируется к работе с ним. Например, при выборе вкладки «Отели» сервис настраивается на поиск среди отелей.

Полный список разделов и услуг сервиса находится в меню сайта. Там, в частности, пользователям доступна интерактивная карта, с помощью которой можно найти информацию о разных интересных местах и спланировать поездку.

«Russpass постоянно развивается и становится более удобным для пользователей. Новый интерфейс — еще один шаг к тому, чтобы бронирование билетов, гостиниц, экскурсий и туров не занимало много времени», — рассказала Сергунина.

Кроме того, сайт теперь доступен на четырех языках. Помимо версий на русском, английском и испанском языках появилась версия сайта на арабском языке.

Цифровой сервис Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Он помогает спланировать путешествие по России: забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты, заказать столик в ресторане. Портал позволяет составить индивидуальный маршрут или выбрать из 5 тыс. уже готовых туристических предложений.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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