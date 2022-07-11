Праздник Петра и Павла 2022: когда, традиции, что нельзя делать

День Петра и Павла отметят верующие 12 июля. Праздник не переходящий, ежегодно приходится на один и тот же день.

Память святых почитается во всем православном мире, поскольку апостолы являются самыми значимыми последователями Иисуса Христа. Они оба проповедовали христианство и привели в веру десятки тысяч человек. Подробнее — в материале «Известий».

В этот день верующие идут в церковь на праздничную службу, молятся о здравии, защите и исцелении.

После посещения храма всей семьей собираются на праздничный обед.

В канун праздника, 11 июля, закончился многодневный пост, именуемый Апостольским или Петровым, он продолжался с 20 июня. Поэтому стол на Петра и Павла накрывали достаточно щедро. Готовят все виды первого, в особенности популярную летом окрошку, мясные и рыбные блюда, пироги, салаты, легкие десерты и компоты из свежих фруктов и ягод.

У наших предков было ряд запретов 12 июля:

выполнять тяжелую физическую работу,

уборку в доме нужно отложить на другой день,

нельзя стирать, шить, заниматься рукоделием,

запрещено ссориться, сквернословить и осуждать и обсуждать других людей,

одалживать деньги или самому брать в долг,

употреблять алкоголь.

О том, какие еще праздники ждут россиян летом 2022 года, — в материале «Известий».