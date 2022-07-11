Реклама
Прямой эфир
Авто
Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России
Экономика
Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России
Мир
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
Мир
Украинские войска отступили от курорта «Голубые озера» к Славянску
Армия
Союзные силы взяли под контроль 243 пункта в ДНР
Мир
Личность покушавшегося на главу администрации Мелитопольского района установили
Армия
Силы ДНР и ВС РФ уничтожили украинский взвод РСЗО «Град»
Авто
Перезапущен конвейер для сборки Lada Niva Legend
Мир
Первый после освобождения Мариуполя поезд отправился в Волноваху
Мир
Совершивший попытку покушения на главу района Запорожской области ликвидирован
Происшествия
Перегруз мог стать причиной затопления прогулочного теплохода в Татарстане

Праздник Петра и Павла 2022: когда, традиции, что нельзя делать

Праздник апостолов Петра и Павла отмечают россияне 12 июля 2022 года
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

День Петра и Павла отметят верующие 12 июля. Праздник не переходящий, ежегодно приходится на один и тот же день.

«Когда сошел Благодатный огонь, душа пела»
Как православные встретили первую за три года Пасху без коронавирусных ограничений

Память святых почитается во всем православном мире, поскольку апостолы являются самыми значимыми последователями Иисуса Христа. Они оба проповедовали христианство и привели в веру десятки тысяч человек. Подробнее — в материале «Известий».

В этот день верующие идут в церковь на праздничную службу, молятся о здравии, защите и исцелении.
После посещения храма всей семьей собираются на праздничный обед.

В канун праздника, 11 июля, закончился многодневный пост, именуемый Апостольским или Петровым, он продолжался с 20 июня. Поэтому стол на Петра и Павла накрывали достаточно щедро. Готовят все виды первого, в особенности популярную летом окрошку, мясные и рыбные блюда, пироги, салаты, легкие десерты и компоты из свежих фруктов и ягод.

У наших предков было ряд запретов 12 июля:

  • выполнять тяжелую физическую работу,
  • уборку в доме нужно отложить на другой день,
  • нельзя стирать, шить, заниматься рукоделием,
  • запрещено ссориться, сквернословить и осуждать и обсуждать других людей,
  • одалживать деньги или самому брать в долг,
  • употреблять алкоголь.

О том, какие еще праздники ждут россиян летом 2022 года, — в материале «Известий».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022