Президент Шри-Ланки официально известил премьера о намерении уйти в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально известил премьера страны о своем намерении уйти в отставку. Ранее была захвачена резиденция главы государства, передает телеканал «Известия». Местонахождение президента неизвестно. Он заявил, что покинет свой пост 13 июля.

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