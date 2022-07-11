Опубликовано видео из затопленного Дагомыса

Житель сочинского поселка Дагомыс рассказал «Известиям», как река затопила курорт ночью в понедельник, 11 июля.

Молодой человек сказал, что в 3 часа ночи в поселке начался дождь, а уже в 5 утра в Дагомысе началось наводнение.

Поток воды с огромной скоростью сметал на своем пути все автомобили, которые автовладельцы не успели убрать.

«Подвалы затопило, многоэтажки. Уровень воды в реке спадает, но в подвалы все равно вода прибывает», — подчеркнул житель Дагомыса.

Жителей поселка о наводнении предупреждают сирены.

Ночью в понедельник в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы. Вода зашла в подъезды. На улицах звучал сигнал тревоги.

Ранее стало известно о затоплении 16 придомовых территорий и нескольких частных домов в Славянском районе на Кубани из-за ливней. В данный момент специалисты откачивают воду.