Реклама
Прямой эфир
Авто
Mercedes-Benz может продать дистрибьютора в России
Экономика
Компания Electrolux заявила о прекращении деятельности в России
Мир
11 исламистов задержаны в Карачаево-Черкесии за вербовку и пропаганду
Армия
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР
Мир
Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района
Происшествия
Два человека погибли и 18 пострадали в результате грозы в Москве
Мир
Хакер RaHDIt указал на работу разведки Украины с криминалом для перепродажи оружия
Общество
На всех пляжах Сочи введен запрет на купание
Мир
В ДНР один мирный житель погиб и четверо получили ранения за сутки
Общество
Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России
Политика
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Сюжет:

Опубликовано видео из затопленного Дагомыса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель сочинского поселка Дагомыс рассказал «Известиям», как река затопила курорт ночью в понедельник, 11 июля.

Молодой человек сказал, что в 3 часа ночи в поселке начался дождь, а уже в 5 утра в Дагомысе началось наводнение.

Поток воды с огромной скоростью сметал на своем пути все автомобили, которые автовладельцы не успели убрать.

«Подвалы затопило, многоэтажки. Уровень воды в реке спадает, но в подвалы все равно вода прибывает», — подчеркнул житель Дагомыса.

Жителей поселка о наводнении предупреждают сирены.

Ночью в понедельник в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы. Вода зашла в подъезды. На улицах звучал сигнал тревоги.

Ранее стало известно о затоплении 16 придомовых территорий и нескольких частных домов в Славянском районе на Кубани из-за ливней. В данный момент специалисты откачивают воду.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022