На всех пляжах Сочи введен запрет на купание
На всех пляжах Сочи введен запрет на купание. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает пресс-служба администрации города.
«В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания. На месте по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского развернут оперативный штаб», — говорится в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что в Сочи действует штормовое предупреждение, в понедельник возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море — шторм до четырех баллов.
В администрации подчеркнули, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
Накануне по городу ударил шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. Ранее в этот день сообщалось, что река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы в поселке Дагомыс.
24 июня два автомобиля снесло в море потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих.
22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи три смерча вышли на берег. Один из них разнес кафе на набережной. Спасатели сообщили, что никто не пострадал.