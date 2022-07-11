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На всех пляжах Сочи введен запрет на купание

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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На всех пляжах Сочи введен запрет на купание. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

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«В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания. На месте по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского развернут оперативный штаб», — говорится в Telegram-канале администрации.

Отмечается, что в Сочи действует штормовое предупреждение, в понедельник возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море — шторм до четырех баллов.

В администрации подчеркнули, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Накануне по городу ударил шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. Ранее в этот день сообщалось, что река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы в поселке Дагомыс.

24 июня два автомобиля снесло в море потоком воды реки Чемитоквадже из-за выпадения интенсивных осадков. По предварительным данным, в двух авто находились семь человек, одного удалось спасти, позже были обнаружены тела еще двоих.

22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи три смерча вышли на берег. Один из них разнес кафе на набережной. Спасатели сообщили, что никто не пострадал.

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