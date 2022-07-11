Возгорание возникло при ударе молнии по электрощиту под Москвой

Возгорание возникло при ударе молнии по электрощиту под Москвой

2022-07-11 09:06:51

2022-07-11 09:06:51

2022-07-11 09:06:51

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