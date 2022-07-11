В ДНР один мирный житель погиб и четверо получили ранения за сутки
За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) один мирный житель погиб и четверо получили ранения.
«За минувшие сутки с 08:00 10 июля до 08:00 11 июля в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще четыре мирных жителя получили ранения», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
После обстрела Донецка 8 июля украинскими боевиками два человека погибли. Пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Днем ранее стало известно, что под огнем Вооруженных сил Украины в ДНР погибли семь мирных жителей, еще 30 получили ранения разной степени тяжести.
Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам. Так, 6 июля в результате атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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