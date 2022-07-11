Неделя в Петербурге начнется с дождей и гроз

Неделя в Санкт-Петербурге начнется с дождей и гроз. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на метеорологические условия окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном», — рассказал он в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

Как отмечает 78.ru, в понедельник в городе прогнозируется облачная с прояснениями погода. Однако после полудня ожидаются дожди, местами гроза. Воздух прогреется до 21–23 градусов. Ветер — северо-восточный, 4–9 м/сек. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Гроза со шквалистым ветром обрушилась на Москву 10 июля и привела к трагедии: один человек погиб, еще 12 пострадали. Сильный ветер повалил несколько деревьев в городе. У входа в сад «Эрмитаж» травмы получили ребенок и женщина. На Подольской улице дерево упало на женщину, о ее состоянии здоровья не сообщается.