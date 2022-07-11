Ремонт телебашни в Томске грозит перебоями вещания

В Томске планируют покрасить телебашню на улице Больничной. В связи с этим до конца июля в городе возможны проблемы с телерадиовещанием. Об этом предупредили в Томском областном телерадиопередающем центре (ОРТПЦ).

В компании сказали, что с 13 июля на телебашне стартуют работы по обследованию состояния сооружения и его покраске. Из-за этого в рабочие дни с 13 по 29 июля из эфира могут пропасть некоторые радиостанции и мультиплексы — их отключение необходимо для безопасного проведения работ, сообщает РИА «Томск».

Также в администрации ОРТПЦ попросили автомобилистов не парковать транспорт в районе телебашни из-за вероятности разноса частиц краски ветром.

Аналогичные работы проведут и в некоторых районных центрах. Антенно-мачтовые сооружения планируют покрасить в Мельникове и Подгорном. В Володине, Молчанове, Колпашеве, Павлове специалисты займутся обследованием технического состояния сооружений. В этих населенных пунктах тоже будут перерывы в телерадиовещании.

180-метровую телебашню ввели в эксплуатацию в 1969 году. Сейчас с нее осуществляется вещание 20 цифровых телеканалов и 27 радиостанций FM-диапазона.