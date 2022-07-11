Ливни подтопили 16 придомовых территорий на Кубани

Ориентировочно 16 придомовых территорий и несколько частных домов подтопило в Славянском районе на Кубани из-за ливней. В данный момент специалистами откачивается вода. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказали пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Накануне синоптики обещали сильные дожди на Кубани и порывы ветра до 22 м/с. Также сообщалось о вероятности смерчей над морем до 11 июля.

«В 04:40 11.07.2022 от оперативного дежурного ЕДДС МО Славянский район поступила информация о том, что в результате выпадения интенсивных осадков произошло подтопление 16 придомовых территорий, ряд частных домовладений в городе Славянске-на-Кубани. Проводится откачка воды», — утверждается в сообщении.

Всего в единую дежурную диспетчерскую службу в Славянском районе поступило 63 заявки на откачку воды. Над ликвидацией последствий непогоды сейчас работают 48 спасателей и 18 единиц техники.

Ночью в понедельник в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы. Вода зашла в подъезды. На улицах звучал сигнал тревоги.