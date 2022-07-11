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В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы
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В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы

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Фото: соцсети
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В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы в ночь на понедельник, 11 июля.

В Telegram-канале «Сочи №1» опубликовали видео.

«Подтоплены дворы многоэтажек. Вода зашла в подъезды. Люди не спали всю ночь, переживая за свое имущество. Многие кинулись спасать припаркованные во дворе машины, которые оказались в воде. Еще предстоит оценить масштаб бедствия», — сообщает местный информационный портал Sochi24.tv.

В связи с обстановкой в Сочи звучат сирены.

Накануне по городу ударил шторм. Ливни привели к сходу селей, десятки домов подтоплены. В море потоком унесло минимум две машины с восьмью людьми. Из них один человек спасен. Вероятность наводнения в Краснодарском крае оценивается как очень высокая.

22 июня в Лазаревском микрорайоне Сочи три смерча вышли на берег. Один из них разнес кафе на набережной. Видео инцидента публикуют пользователи в соцсетях. Спасатели сообщили, что никто не пострадал.

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