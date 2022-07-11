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Экс-президент Польши Валенса захотел снизить численность населения России до 50 млн

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В целях обеспечения международной безопасности следует резко сократить население РФ. С таким заявлением в воскресенье, 10 июля, выступил лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса.

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«Мы должны либо изменить политическую систему России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн человек», — приводит его слова газета Le Figaro.

Свою позицию Валенса аргументировал тем, что Москва не остановит свою деятельность в Донбассе даже в случае поражения. Кроме того, по его словам, смена власти также не гарантирует смену политического курса РФ.

Для того чтобы предотвратить повторение сегодняшнего геополитического кризиса, бывший польский лидер предложил «разбить» территорию России, предоставив независимость отдельным регионам.

На сегодняшний день в состав Российской Федерации входит 85 равноправных субъектов, а ее население составляет порядка 144 млн человек.

Также Валенса упомянул, что западные объединения также идут по пути расширения влияния, однако, по его мнению, это ненасильственный демократический процесс.

В ответ первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров напомнил, что Валенса — бывший электрик Гданьской судоверфи, который «волею судьбы» возглавил оппозиционный властям профсоюз «Солидарность». Однако руководящая должность не помогла чиновнику повысить интеллект, счел сенатор.

Ранее, 29 июня, Североатлантический альянс официально признал РФ основной угрозой своей безопасности. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков в свою очередь отметил, что тезис о российской якобы агрессии перемещается из внутриполитических документов США в международные, которые формулируются на сегодняшний день уже целым блоком стран.

24 июня российский глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Он также подчеркнул, что Москва намерена следить за настроениями и действиями Евросоюза по мере того, как организация будет расширяться.

Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ЛДНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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