Боррель заявил, что позиция ЕС по Украине не преобладает среди стран G20

Позиция организации и государств G7 о спецоперации России по защите Донбасса пока не является ключевой среди стран G20. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщил глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель.

«Глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше. Как ЕС мы должны продолжать работу по опровержению российской лжи и военной пропаганды, разъясняя, кто несет ответственность за агрессию и, следовательно, за ее последствия», — написал он в своем блоге после саммита стран G20.

По его словам, все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет страны, однако многие больше озабочены последствиями военных действий для себя.

Боррель напомнил, что в марте 140 государств, в том числе входящих в G20, поддержали резолюцию с осуждением российской военной операции. При этом страны не пришли к единому мнению по поводу мер, которые помогут решить существующие проблемы.

Ранее, 3 июля, британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказала, что конфликт на Украине стал причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря — «ястребы», «голуби» и «страусы».

К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по РФ. «Голуби» отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» — это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.

7 апреля газета The New York Times сообщила о разногласиях между членами НАТО в вопросе дальнейшего выстраивания взаимоотношений с Россией. Польша и страны Балтии выступали за полный разрыв отношений с Россией, в то время как Франция, Германия и Турция были за сохранение диалога с Москвой.