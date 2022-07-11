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Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor
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Министерство обороны Тайваня опровергло сообщения украинских СМИ о поставках Украине 60-миллиметровых минометных снарядов. Об этом сообщает 11 июля радио ICRT

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Отмечается, что опровержение было сделано после публикаций в украинском информагентстве фотографии минометных снарядов с традиционными китайскими иероглифами. Подпись к снимку гласила, что боеприпасы — подарок Тайваня.

В оборонном ведомстве назвали данную информацию фейком, уточнив, что у снарядов производства Тайвань другая система номеров, отличная от тех, что видны на фото.

При этом в ведомстве подчеркнули, что Тайвань выступает в поддержку суверенитета и целостности Украины.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

За день до этого высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Украина расширяет свои запросы относительно поставок оружия. Чем больше страны Запада поставляют вооружений, тем больше Киев просит.

В этот день также стало известно, что Украина получила от Литвы турецкий беспилотный летательный аппарат военного назначения типа «Байрактар». Отмечалось, что средства на беспилотники собирали бизнесмены и жители Турции несколько дней.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. Также он отметил, что западное оружие расползается по Ближневосточному региону.

Как 2 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки современного вооружения Украине лишь доставят ей больше страданий, но не скажутся на спецоперации по защите Донбасса.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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