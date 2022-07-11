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Яблони и шиповник во второй раз зацвели в Новосибирске

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Новая волна цветения деревьев накрыла Новосибирск на фоне жары и перепадов температуры. В Буграх цветами покрылись яблони, а в Ленинском районе — кусты шиповника.

Доктор биологических наук, заведующий лабораторий биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада Николай Лащинский предупредил в интервью VN.ru, что вторичное цветение, которое часто бывает теплым летом, для деревьев вредно. Оно может привести к тому, что плоды не завяжутся, а дерево ослабнет.

Заведующий кафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев в свою очередь успокоил, что случаи вторичного цветения яблонь единичны, и нынешнему и будущему урожаю это не повредит.

Агентство напоминает, что в этом году в Новосибирске тополиный пух полетел на месяц раньше срока. Также рябина почти не цвела: этому помешали сухие ягоды, которые зимой не съели дрозды и свиристели.

Экстренное предупреждение о жаре в понедельник объявлено в Москве. Его распространило МЧС. Температура воздуха поднимется от 31 до 33 градусов тепла днем 11 июля, передает телеканал «Известия». В ведомстве рекомендуют носить одежду светлых тонов, головной убор и пить больше воды в жару. Осадков не ожидается.

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