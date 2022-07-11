Сомов из Северной Америки нашли в водохранилище ГРЭС в Сургуте

В Сургуте в водохранилище ГРЭС обнаружили необычных сомов. Местные жители подкармливают их хлебов — рыбы не боятся людей и подплывают к ним десятками.

Как сообщает телеканал «Югра», речь идет о канальном соме, родиной которого являет Северная Америка. Этих сомов доставили, чтобы зарыбить специальные бассейны, где разводят и подкармливают рыб. Кроме того, сомы уничтожают сине-зеленые водоросли, которые заводятся в охладителе и тем самым помогают охладительному процессу.

Судя по всему, некоторым особям удалось сбежать с охладителя. В водохранилище вода теплая, оно не замерзает даже зимой, что является благоприятной средой для этих рыб, приводит muksun.fm слова завкафедрой биологии и биотехнологии СурГУ Киврилла Берникова.

Ученый пояснил, что люди, подкармливая рыб, невольно поспособствовали их миграции, поскольку сомообразные обладают особенностью легко запоминать места, где есть еда.

Ранее эпидемиолог, почетный директор и главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, академик РАН Владимир Сергиев предупредил о возможном содержании опасных паразитов в икре щуки. По его словам, икру никто термически не обрабатывает и в человеке может поселиться глист длиной 15 м.