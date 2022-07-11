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Что случилось в мире за ночь, 11 июля: главные новости «Известий»

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa
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В ночь на 11 июля в России и мире произошли следующие важные события: президент Украины Владимир Зеленский дал приказ отвоевать юг страны, посол ЛНР Родион Мирошник сообщил о попытках ВСУ удержать Северск заградительными отрядами, были временно приостановлены поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» в связи с ремонтом.

Новости Украины — президент Украины Владимир Зеленский дал приказ отвоевать юг страны

Он поручил Вооруженным силам Украины и генштабу разработать план по возвращению освобожденных территорий.

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В Киеве подчеркнули, что достижение данной цели политически необходимо для страны.

При этом Украина рассчитывает на активную финансовую и военную поддержку со стороны Запада.

В свою очередь депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал решение Зеленского политической агонией, свидетельствующей о скором конце режима.

Он подчеркнул, что у Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории даже при максимальной помощи сторонников.

Новости Донбасса — посол ЛНР Родион Мирошник сообщил о попытках ВСУ удержать Северск заградительными отрядами

По его словам, наиболее подготовленные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска.

Боевики нацформирований с западной стороны ведут огонь по сослуживцам при попытке к бегству.

Мирошник добавил, что штурмовые подразделения республики еще не вошли в город, но уже близко, готовятся к зачистке.

Также местные жители рассказывают об обстрелах со стороны ВСУ с использованием снарядов, похожих на те, что использовали в Буче для организации провокаций.

Новости мира — были временно приостановлены поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» в связи с ремонтом

Работа ключевого трубопровода будет приостановлена на 10 дней начиная с понедельника. Это необходимо для проведения планового ежегодного техобслуживания.

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Ремонтные мероприятия запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Среди ожидаемых работ — тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

По оценкам экспертов, блокировка газовых поставок по СП-1 может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС. В частности, 1 тыс. куб. м газа может вырасти в цене до $2200 с $1800, зафиксированной 8 июля.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что работы могут затянуться из-за форс-мажора, например поломки деталь. Между тем заменить ее быстро будет трудно ввиду санкций.

Новости мира — хакеры из RaHDIt и «Берегини» добыли секретные документы о действиях украинской армии

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы украинской армии. Один из хакеров пояснил, что им помогают их друзья, которые служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В частности, стало известно, что потери украинских Вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50–70 тыс. убитыми.

Кроме того, хакеры выяснили, что спецслужбы США снабжают Киев спутниковыми снимками для военных целей, включая территорию России.

Главные новости часа, подробности спецоперации на Украине — на телеканале «Известия».

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