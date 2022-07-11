Министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ главнокомандующему Вооруженными силами разработать план по захвату южных прибрежных территорий, которые сейчас находятся под контролем российской армии. Об этом 10 июля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете The Times.

Глава минобороны отметил, что в настоящее время разрабатывается соответствующий план. Также он подчеркнул, что западные страны должны помочь украинской стороне в разрешении поставленной задачи новыми поставками вооружения.

Киев «собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг», добавил Резников. Кроме того, он подчеркнул политическую необходимость в захвате юга страны.

Как заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, стремление Зеленского отбить южные регионы страны свидетельствует об отчаянном положении украинского правительства. Он отметил, что подобные приказы выглядят как проявление агонии режима действующего президента Украины.

У Киева нет шансов снова взять под контроль освобожденные российскими войсками территории, добавил народный избранник.

Ранее, 8 июля, Резников сообщил, что более 1 млн служащих ВСУ обеспечивают оборону и безопасность украинской территории. Число мобилизованных составляет до 700 тыс. человек. Между тем министр обороны Украины отметил и большие потери в рядах ВСУ.

Резников в очередной раз подчеркнул необходимость украинской стороны в западном оружии.

В то же время украинские военные из 25-й десантно-штурмовой бригады, взятые в плен в Краснополье в ходе наступления российских войск на Славянск, рассказали корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову, что «новобранцев» в подразделение десантников учили стрелять прямо на позициях. Многие до этого вообще никогда не держали в руках автомат.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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