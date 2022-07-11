Реклама
Прямой эфир
Мир
Выборы президента Шри-Ланки пройдут до марта 2023 года
Мир
Власти Японии признали наличие проблем в обеспечении безопасности Абэ
Общество
Суд оставил в силе арест умершего под стражей ученого Колкера
Происшествия
Семь человек пострадали после налета теплохода на мель в Якутии
Мир
Тайвань опроверг сообщения о поставках Украине минометных снарядов
Происшествия
В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов и подтопила улицы
Мир
В Китае спрогнозировали глобальную инфляцию в случае ограничения цен на нефть РФ
Армия
Союзные силы взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР
Мир
Подача газа по «Северному потоку» прекращена с 11 июля
Происшествия
Ливни подтопили 16 придомовых территорий на Кубани
Политика
В Госдуму внесут проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Выпускники Луганского педуниверситета смогут работать в ЛНР

Ректор ЛГПУ Марфина: выпускники смогут работать на освобожденных территориях ЛНР
0
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпускники Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) будут работать в школах на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявила ТАСС ректор вуза Жанна Марфина.

«Мы благодарим Россию за эту стройку»
Как военные проводят уникальную гуманитарную операцию по восстановлению Донбасса

«Выпускники этого года обязательно поедут на освобожденные территории. Более того, те вузы, которые находились на территориях, которые сейчас уже освобождены, по своему желанию, те, кто принял решение остаться в республике и продолжить обучение, переходят к нам», — отметила Марфина.

По ее ловам, студенты старших курсов будут обучаться в Луганске, что позволит им легче пройти адаптацию.

Марфина добавила, что 7 июля первые студенты четвертого курса бакалавриата и выпускного курса магистратуры Педуниверситета Луганска сдали итоговую аттестацию. Им предстоит защита дипломов.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.

Ранее, 5 июля, выпускникам Мелитопольского многопрофильного колледжа в Запорожской области в торжественной форме вручили дипломы российского образца.

29 июня сообщалось, что первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию. Музаев отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022