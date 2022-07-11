Выпускники Луганского педуниверситета смогут работать в ЛНР

Выпускники Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) будут работать в школах на освобожденных территориях Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявила ТАСС ректор вуза Жанна Марфина.

«Выпускники этого года обязательно поедут на освобожденные территории. Более того, те вузы, которые находились на территориях, которые сейчас уже освобождены, по своему желанию, те, кто принял решение остаться в республике и продолжить обучение, переходят к нам», — отметила Марфина.

По ее ловам, студенты старших курсов будут обучаться в Луганске, что позволит им легче пройти адаптацию.

Марфина добавила, что 7 июля первые студенты четвертого курса бакалавриата и выпускного курса магистратуры Педуниверситета Луганска сдали итоговую аттестацию. Им предстоит защита дипломов.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.

Ранее, 5 июля, выпускникам Мелитопольского многопрофильного колледжа в Запорожской области в торжественной форме вручили дипломы российского образца.

29 июня сообщалось, что первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию. Музаев отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.