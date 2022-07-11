Крупнейший кинотеатр в Екатеринбурге закрылся

В Екатеринбурге до конца июля закрылся крупнейший в городе кинотеатр «Космос». Об этом говорится на сайте учреждения. С фасада кинокомплекса убрали афиши.

Как пишет ТагилСити.Ру, решение о закрытии было принято из-за значительного сокращения репертуара заведения в связи с прекращением сотрудничества России с мировыми кинокомпаниями.

Судя по информации на сайте, с августа «Космос» все же возобновит работу. На начало осени там запланировано шоу «Импровизация» и концерты Григория Лепса.