Власти Японии признали наличие проблем в обеспечении безопасности Абэ

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно признал существование проблем с обеспечением безопасности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в пятницу утром.

«В связи с таким серьезным происшествием мы признаем, что не только в действиях полиции на месте, но и на уровне Полицейского управления Японии были проблемы с охраной обеспечением безопасности», — сказал Мацуно на пресс-конференции в Токио.

Ранее, 9 июля, начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

На проблемы с обеспечением безопасности политика ранее обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. По словам сенатора, политика будто «не охраняли вовсе» или делали это «чисто формально».

Покушение на Абэ произошло в пятницу, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Бывший военнослужащий, 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в сторону Абэ из самодельного огнестрельного оружия и попал ему в спину.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Было установлено, что Ямагами действовал в одиночку.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

На видео, которое показали японские телеканалы, запечатлен момент нападения на бывшего премьер-министра. На кадрах видно, как в момент выступления Абэ перед публикой в городе Нара за спиной экс-премьер-министра раздался выстрел. Кроме того, заметно, что охрана среагировала не сразу, один из мужчин в момент выстрела, защищаясь, закрывал свое лицо портфелем.

Похороны экс-премьера пройдут 12 июля в его родном городе Симоносеки в префектуре Ямагути.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах.