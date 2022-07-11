Украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

По его словам, обученные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска.

Боевики «Азова» (в отношении группировки возбуждены уголовные дела в РФ), «Правого сектора» (запрещен в РФ) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев «при попытке к бегству». Вспыхивают перестрелки «между своими», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Он отметил, что подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны.

Несмотря на то, что российские штурмовые подразделения в город ещё не вошли, они находятся очень близко и готовятся к зачистке города.

Накануне Мирошник сообщал, что идет наступление на Северск, Григоровка уже освобождена. Он отмечал, что отдельные подразделения украинских формирований покидают город, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск. При отходе они обстреливают уже освобожденные территории республики, добавил посол.

Ранее, 8 июля, союзные войска уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. По словам источника, колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

Накануне в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщали, что в жилых домах Северска националисты разместили свои формирования. Утверждается, что такие действия киевских властей вновь показывают полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права и всеми нормами морали.

До этого, 4 июля, в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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