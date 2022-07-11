Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Автомобиль врезался в стену дома в Екатеринбурге и перевернулся
Общество
Оскорбившему туристов камчатскому чиновнику сделали выговор
Общество
Прокуратура просит ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ
Экономика
Экономист допустил снижение стоимости бензина в России через полгода
Мир
Египет и Израиль решили активизировать ближневосточный мирный процесс
Мир
В России кредитные организации переходят на китайские банкоматы
Мир
Лавров рассказал о помощи СССР «молодой» Саудовской Аравии
Общество
Минздрав планирует сопровождать информацию обо всех прививках QR-кодом
Мир
Поставки газа по «Северному потоку» остановят на 10 дней из-за ремонта
Общество
Вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг
Общество
Москвич поцарапал Tesla ключом из-за «плохого настроения»
Сюжет:

Посол ЛНР Мирошник: украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска удерживают Северск только с помощью заградотрядов. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

По его словам, обученные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска.

Боевики «Азова» (в отношении группировки возбуждены уголовные дела в РФ), «Правого сектора» (запрещен в РФ) и других нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка. Сообщают о десятках расстрелянных тербатовцев «при попытке к бегству». Вспыхивают перестрелки «между своими», — написал Мирошник в Telegram-канале.

Он отметил, что подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны.

Несмотря на то, что российские штурмовые подразделения в город ещё не вошли, они находятся очень близко и готовятся к зачистке города.

Накануне Мирошник сообщал, что идет наступление на Северск, Григоровка уже освобождена. Он отмечал, что отдельные подразделения украинских формирований покидают город, понимая, что не смогут долго удерживать наступление союзных войск. При отходе они обстреливают уже освобожденные территории республики, добавил посол.

Ранее, 8 июля, союзные войска уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. По словам источника, колонна была разбита, когда грузинские наемники отступали на нескольких десятках машин и пикапах.

Накануне в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщали, что в жилых домах Северска националисты разместили свои формирования. Утверждается, что такие действия киевских властей вновь показывают полное пренебрежение принципами международного гуманитарного права и всеми нормами морали.

До этого, 4 июля, в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили семь пунктов управления ВСУ, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022