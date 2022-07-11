Семь человек пострадали после налета теплохода на мель в Якутии

В Якутии теплоход «Метеор-235» в ночь на 11 июля налетел на мель. Пострадали семь находящихся на борту человек.

Инцидент произошел в трех километрах от села «Графский Берег» Намского района на середине реки Лена.

«На борту судна находились девять пассажиров, шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадали семь человек, в настоящее время они эвакуированы на берег и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — заявили в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Следственные органы начали проверку по факту инцидента.

Ранее в этот день на Волге в Татарстане затонул прогулочный теплоход. По данным ГУ МЧС, судно перевернулось вверх дном. Отмечается, что поднимать его будет судовладелец. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»).