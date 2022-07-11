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Блинкен прибыл в Токио на прощание с убитым экс-премьером Абэ

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Фото: REUTERS/Stefani Reynolds/Pool
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 10 июля прибыл в Токио, чтобы выразить соболезнования премьер-министру Японии Фумио Кисиде в связи со смертью экс-главы японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что Блинкен изменил свое расписание после поездки в Таиланд, чтобы попасть в Японию перед возвращением в Соединенные Штаты.

В ходе визита Блинкен посетил американское посольство, где вместе с дипломатами почтил память Абэ минутой молчания.

«Господин Абэ был тем, кто вывел отношения США и Японии на новый уровень», — сказал госсекретарь журналистам в канцелярии японского премьера по итогу встречи.

О том, что Блинкен собирается посетить Токио сообщил Госдепартамент 9 июля. В Госдепе тогда отметили, что американо-японский альянс является «краеугольным камнем мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и никогда не был прочнее».

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ утром 8 июля было совершено покушение во время предвыборного митинга. Японский политик скончался на 68-м году жизни после двух выстрелов в спину из самодельного обреза. Стрелявший в Абэ бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами был задержан.

Свой поступок он объяснил тем, что заподозрил Абэ якобы в связи с религиозной структурой, из-за которой обеднела его семья. 10 июля злоумышленнику предъявили обвинение в убийстве.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью политика выразил, в том числе, российский президент Владимир Путин. Он направил официальную телеграмму в Японию жене и матери погибшего.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на убийство политика, назвав покушение на бывшего главу государства «актом терроризма, которому нет и не может быть оправдания».

Церемония прощания с бывшим премьер-министром Японии пройдет 11 июля в токийском храме Дзодзёдзи. Похороны политика назначены на 12 июля, они пройдут в родном городе Абэ Симоносеки в префектуре Ямагути.

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