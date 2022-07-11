Axios узнал о планах США выделить $100 млн больницам в Палестине

Президент США Джо Байден планирует сделать крупное пожертвование палестинским больницам во время своего пребывания на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 10 июля, пишет информационный портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Байден объявит о выделении $100 млн в качестве помощи палестинским больницам в Восточном Иерусалиме во время своего визита на Ближний Восток на этой неделе. <...> Ожидается, что Байден посетит одно из медучреждений, больницу Августы Виктории», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон также обратился к правительствам Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара с призывом поддержать клиники. Эмираты уже направили $25 млн больнице Макассед в Восточном Иерусалиме в субботу, тогда как Аравия и Катар еще давали официальных комментариев по этому поводу.

Аналогичный запрос со стороны США был направлен в администрацию Израиля, которая также пока ничего не ответила.

Ранее американский лидер объяснил необходимость укрепления международных связей на Ближнем Востоке. Байден сослался на то, что данный регион может стать ценным союзником в противостоянии России и КНР. Таким образом он отреагировал на волну критики, поднявшуюся после того, как стало известно о его визите в Саудовскую Аравию.

Также в планы Байдена входит поездка в Израиль, где 1 июля вступил в должность новый премьер-министр Яир Лапид.

США наряду с Россией, Евросоюзом и ООН входят в «квартет» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Соединенные Штаты поддерживают концепцию сосуществования двух государств и призывают Израиль пойти на компромисс для обеспечения обеспечения спокойствия и стабильности в регионе.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.