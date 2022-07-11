Потери в рядах ВСУ составляют на сегодня не менее 50-70 тыс. убитыми. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказал один из хакеров группы RaHDit в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что эти данные практически в 5-7 раз превышают число, которое официально называют в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях в рядах ВСУ и истощении вооружений. Он подтвердил, ВСУ нуждаются в обновлении подразделений, их замене и перестановках.

8 июля хакерская группа RaHDit распространила новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) оборонного ведомства Украины, а также о причастных лицах. Документы представляют собой сведения о криминальном бэкграунде сотрудников ГУР, среди которых есть осужденные за грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

14 июня Киев заявил о «сотнях тысяч» мобилизованных. Тогда Резников признал, что из-за высоких потерь на фронт отправляют необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

До этого, 2 июня, российский хакер из группы RaHDIt в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о том, как группа единомышленников из России объединилась после начала специальной военной операции по защите Донбасса и нашла на сотрудников СБУ документы, которые свидетельствуют о проведении ими психологических операций.

Накануне эта группа хакеров обнародовала персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), в том числе фотографии, адреса и номера телефонов. Отмечается, что RaHDIt с начала спецоперации по защите Донбасса ведет информационный ресурс «Немезида», где и была выложена информация.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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