Экс-полицейский Стацкий рассказал о «мертвых душах» в ППС при Умнове

Бывший полицейский Денис Стацкий в понедельник, 11 июля, рассказал, что арестованный помощник главы МВД России Сергей Умнов вызвал его после того, как он в 2013 году выложил видеообращение на YouTube, в котором призвал обратить внимание на случаи нарушения правил в полицейских органах. Обращение касалось темы наркоторговли.

«Тогда Умнов был начальником криминальной милиции, его оперативники это все и отрабатывали», – отметил Стацкий. Умнов в результате «прикрыл» своих сотрудников.

Однако в 2014 году Стацкий обратил внимание на «мертвых душ» в патрульно-постовой службе (ППС), где он сам работал сержантом.

«Они шли по постовой документации, но на самом деле они не выходили на службу. Таких было семь человек, они просто ставили подписи на инструктаже. Двоих мы знали, они просто возили руководство ГУ МВД, а вот человек пять там просто не поймешь кто и что», — пояснил экс-полицейский.

Он принял решение обратиться с этим вопросом к начальнику ГУ МВД Смирнову, но тот пригрозил ему и посоветовал не лезть туда, куда не надо.

Тогда в декабре 2014 года Стацкий отправил заявление в администрацию президента.

После этого его вызвали в главное управление, где провели проверку по фактам. Его показания подтвердили два сотрудника полиции.

«В июле 2015 года меня уволили приказом начальника ГУ МВД», — отметил он.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД России Сергея Умнова и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями. Суд принял решение приговорить Умнова к заключению под стражу до 5 сентября 2022 года.

Умнов, Абакумов, а также начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов были задержаны 6 июля в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Как рассказали «Известиям» в МВД РФ, трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям рассказала гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. По ее словам, попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программам ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.