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Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУ

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В рядах ВСУ наблюдается высокий уровень потерь, несмотря на успешное применение американских РСЗО HIMARS. Об этом рассказал 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников.

Больница в Херсоне повреждена из-за обстрелов ВСУ. Онлайн спецоперации 10 июля
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«Нам необходимо обновить наши подразделения, заменить их, а также произвести перестановки, поскольку у нас много потерь», — приводит его слова газета The Wall Street Journal.

Министр обороны отметил также необходимость ВСУ в новом вооружении, которые они «ждут от партнеров», и поблагодарил Вашингтон за поставку РСЗО HIMARS.

Ранее в этот день представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ вновь обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Накануне также сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по Алчевску при помощи поставленных Киеву американских систем залпового огня HIMARS.

Как посчитали в посольстве России в США, Вашингтон отправляет в качестве военной помощи Украине вооружение, такое как комплексы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в целях затянуть конфликт.

Ранее, 7 июля, в Минобороны РФ заявили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим также бросить на передовой фланг нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах в качестве загранотрядов.

27 июня первый замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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