Автомобиль врезался в стену дома в Екатеринбурге и перевернулся

В Екатеринбурге автомобиль врезался в здание общежития и перевернулся. Об этом в паблике «Инцидент Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы происшествия в ночь на 11 июля.

ДТП произошло возле дома №132. Как сообщили очевидцы, в машине находились три человека. Двое из них были госпитализированы, один скончался.

Очевидцы также рассказали, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, отмечает телеканал «360».

По данным сайта E1.ru, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спецслужбы города. Сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу выясняют все обстоятельства ДТП.

9 июля два человека погибли при падении машины с обрыва в Крыму. Скончались двое мужчин 28 и 48 лет. Кроме того, 46-летняя женщина пострадала, ей удалось выпрыгнуть из машины. Пострадавшую госпитализировали с травмами ног.