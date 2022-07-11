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Оскорбившему туристов камчатскому чиновнику сделали выговор

Глава Камчатки объявил строгий выговор министру, заявившему о «ненужных туристах»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову строгий выговор за пост о «ненужных» региону бюджетных туристах.

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Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего.

«По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову», — сказал Солодов на совещании правительства региона, которое транслируется в прямом эфире на YouTube.

Он пояснил, что выговор был сделан «за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации».

Губернатор добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным к гражданам.

Солодов попросил воспринимать это дисциплинарное взыскание как последнее предупреждение.

Кумарьков резко высказался о гостях региона во вторник, 5 июля. Он назвал туристов нищебродствующими пакетниками. Сейчас его запись в соцсети уже удалена. Так чиновник отреагировал на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая рассчитала цену недельного тура на Камчатку в 45 тыс. рублей на человека.

Кумарьков занял пост врио главы минприроды Камчатки в сентябре 2019 года, через два месяца он стал полноценным министром, избавившись от приставки врио.

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