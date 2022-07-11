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Эксперт дал совет по приготовлению вкусного шашлыка

Телеведущий Малоземов: покрытые нагаром шампуры и решетки могут испортить вкус шашлыка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Телеведущий Сергей Малоземов рассказал, что шашлык легко испортить, если не обратить внимание на нагар на шампурах и решетках.

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В беседе с радио Sputnik 10 июля специалист отметил, что соприкасающиеся с мясом металлические поверхности не должны быть покрыты гарью и жиром, поскольку в противном случае вкус шашлыка может разочаровать.

Как отметил Малоземов, нагар, который образуется на шампурах и решетке, обладает «неприятными свойствами», которые испортят и вкус, и внешний вид мяса, отмечает «Москва 24».

Перед приготовлением этого блюда он призвал тщательно очищать все металлические предметы, которые используются при жарке, пишет НСН. Как отметил Малоземов, в идеале после чистки должен появиться стальной блеск, сообщает телеканал «360».

9 июля шеф-повар Надежда Любимова призвала не мариновать шашлык в майонезе и кетчупе. Она рассказала, что замаринованный в майонезе с кетчупом шашлык получается слишком жирным, а вкус мяса будет вареным.

Между тем, если использовать смесь кетчупа с майонезом как соус к блюду, то в нем ничего плохого нет.

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