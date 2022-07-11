Сослуживцы рассказали о заслугах Героя России Гаспаряна

Сослуживцы рассказали о подвиге подполковника Андраника Гаспаряна, который принимает участие в спецоперации по защите Донбасса и продолжает руководить вверенным ему подразделением на передовой.

Так, 25 февраля военнослужащий совершил ускоренный марш-бросок подчиненного подразделения для захвата моста через реку Днепр. Данный объект имел стратегическое значение.

Эффект неожиданности способствовал тому, что задача была выполнена без потерь личного состава. При этом офицер проявил исключительный героизм, он находился на острие атаки, являясь примером для своих подчиненных.

Кроме того, Гаспарян в течение трех суток оборонял мост, находясь в окружении превосходящих сил и подвергаясь массированным авиационным и артиллерийским ударам. Только 26 февраля 2022 г. при личном участии офицера было отражено девять атак противника, уничтожено 22 единицы бронетехники.

Однако грамотные, решительные и умелые действия подразделения подполковника позволили удержать мост и выполнить поставленную задачу.

По данным Минобороны, в Омской области на фасаде школы, где учился Герой России Андраник Гаспарян, открыли мемориальную доску. Одноклассники, вспоминая товарища, говорят, что надежность и мужества всегда были в характере их друга.

«Настоящий офицер, настоящий командир. За таким человеком всегда пойдут», — подчеркнул одноклассник военнослужащего Алексей Татарский.

По словам депутата Законодательного Собрания Омской области Светланы Энверовой, дух патриотизма очень важен, чтобы мальчишки брали пример с героев сегодняшнего дня.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что получивший звание Героя России командир десантно-штурмового батальона отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, майор Сергей Кузьминчук проходит курс реабилитации после ранения в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что он удерживал занятые рубежи в течение трех суток, обеспечил наводку наплавного моста через реку Ирпень, лишил противника наблюдения за переправой с наземных наблюдательных пунктов и, сконцентрировав на себе его внимание, позволил основным силам внезапно выйти в тыл противнику. В ходе выполнения специальной задачи Кузьминчук был ранен. При этом сам военный не считает, что совершил героический поступок.

4 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседуллу Абачеву. Ранее в этот день с предложением присвоить генералам звания Героев России к Путину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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