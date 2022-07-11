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Прокуратура просит ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ

Прокуратура Москвы попросила суд ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации (СМИ). Об этом 11 июле агентству ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

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С иском в суд обратился прокурор города Москва Денис Попов. Предварительное заседание по делу назначено на 14:00 часов 13 июля.

Столичная прокуратура провела проверку деятельности организации еще в мае 2022 года. Следователи изучили финансовую часть, отчетности, информацию о мероприятиях, сведения о выступлениях представителей организации.

При подаче ходатайства прокуратура сослалась на административное дело против профсоюза по статье «о дискредитации Вооруженных сил России» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Ведомство обвинило организацию в том, что она размещала на сайте публикации, которые содержат «недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

По версии прокуратуры, профсоюз размещал противоправную информацию, которая влечет нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству.

Профсоюз журналистов и работников СМИ был создан в 2016 году после того, как на группу журналистов и правозащитников напали на границе между Ингушетией и Чечней.

Ранее, 29 июня, Черемушкинский суд Москвы отправил Дмитрия Талантова, адвоката обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, под арест до 21 августа по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. УК РФ дополнился ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». По ней предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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