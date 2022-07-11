Юрист рассказала о возможных ошибках при выплате отпускных

Существует ряд правил, согласно которым начисляются отпускные, и работникам следует их знать, чтобы избежать ошибок и недоплат. Об этом в понедельник, 11 июля, рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

«Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые, так и бухгалтерские», — объяснила она в разговоре с «Прайм».

Если такое произошло, эксперт советует обратиться к начальству. Скорее всего, ситуация будет оперативно разрешена, поскольку организациям выгоднее устранить ошибку, чем иметь дело с штрафами за нарушение трудового законодательства.

Астаева также напомнила, что порядок расчета отпускных устанавливаются статьей 139 ТК РФ. Сумма зарплаты делится на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3) — таким образом вычисляют средний дневной заработок за 12 месяцев.

Ранее, 6 июля, юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, как работники могут защитить свои трудовые права от дискриминации со стороны начальства.

Она объяснила, что действующее законодательство позволяет обратиться за помощью в органы государственной власти. Таким органом выступает Госинспекция по труду, куда работник может направить запрос на проверку деятельности работодателя. Если будет выявлено нарушение, работодатель может быть привлечен к ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ) и будет обязан исправить все недочеты.