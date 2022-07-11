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Внеочередное заседание Совета Госдумы состоится 11 июля

Экономист допустил снижение стоимости бензина в России через полгода

Экономист Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России через полгода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России снизились оптовые цены на бензин благодаря профициту топлива на внутреннем рынке. Об этом 11 июля рассказал президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин в интервью радио Sputnik.

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Внутреннее избыточное предложение возникло из-за трудностей, которые испытывают экспортеры, пояснил он.

«На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли», — отметил Ашихмин.

Ашихмин допустил снижение стоимости бензина на АЗС в России, если оптовые цена на него будут оставаться на низком уровне минимум полгода.

«Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной», — заключил он.

Приблизительная дата начала снижения цен — начало 2023 года.

Ранее, 18 июня, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что стоимость авиатоплива в России парадоксальна: притом что цены на сжиженный газ и бензин снижаются, цена авиакеросина растет. По мнению Шаскольского, подобная ситуация необычна, но на стоимости билетов она не сказывается.

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